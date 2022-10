iPhone: multa per Apple in Brasile a causa del caricatore

14 October 2022 – 10:45

Apple è stata multata in Brasile per la mancanza del caricatore nelle confezioni di vendita degli iPhone, pagherà 19 milioni di dollari.

