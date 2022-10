Dennis Tito tornerà nello spazio con uno Starship

14 Ottobre 2022 – 16:45

Dennis Tito e sua moglie Akiko saranno tra i passeggeri dello Starship di SpaceX che sorvolerà la Luna ad una distanza di 200 Km dalla superficie.

The post Dennis Tito tornerà nello spazio con uno Starship appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico