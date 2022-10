YoWhatsApp per Android ruba l’account con Triada

13 October 2022 – 15:52

YoWhatsApp per Android è una versione modificata di WhatsApp che nasconde il trojan Triada, in grado di prendere il controllo dell’account.

