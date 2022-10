Windows 11: integrazione con iCloud e altri servizi Apple

13 October 2022 – 13:11

Microsoft ha annunciato l’integrazione di iCloud nell’app Foto di Windows 11 e l’arrivo per il 2023 delle app Apple TV e Apple Music.

The post Windows 11: integrazione con iCloud e altri servizi Apple appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico