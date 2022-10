Windows 11: Esplora file con navigazione a schede per tutti gli Insider

13 October 2022 – 9:50

Rilasciato l’update KB5019509 per Windows 11 nel canale Relase Preview, ora la navigazione a schede in Esplora file è per tutti gli Insider.

