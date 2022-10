Project Kuiper: Amazon lancerà due satelliti nel 2023

13 Ottobre 2022 – 19:45

Amazon ha scelto il razzo Vulcan Centaur di ULA per lanciare nello spazio i primi due satelliti (prototipi) della costellazione Project Kuiper.

Fonte: Punto Informatico