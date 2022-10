Pixel 7 Pro incoronato da DXOMARK: è il migliore

13 Ottobre 2022 – 19:45

Pixel 7 Pro balza in cima alla classifica DXOMARK: è il miglior smartphone in circolazione, anzitutto dal punto di vista fotografico.

The post Pixel 7 Pro incoronato da DXOMARK: è il migliore appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico