PayPal usata come esca per attacchi crypto phishing

13 October 2022 – 10:30

I ricercatori di Trend Micro hanno scoperto una nuova e pericolosa ondata di crypto phishing che sfrutta come esca il colosso PayPal.

