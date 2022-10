Netflix, UFFICIALE l’abbonamento con pubblicità: ecco quanto costerà

13 October 2022 – 19:30

Netflix presenta Base con pubblicità, il nuovo abbonamento economico con annunci pubblicitari. Data e prezzo per l’Italia.

