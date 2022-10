Microsoft Edge: Workspaces e altre novità per il lavoro

13 October 2022 – 9:46

Microsoft ha svelato diverse funzionalità per il browser Edge che migliorano produttività (Workspaces), accessibilità e sicurezza in ambito lavorativo.

