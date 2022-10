Magniber infetta Windows 10 e 11 con update fasulli

13 October 2022 – 19:18

Il ransomware Magniber viene nascosto in falsi aggiornamenti di Windows 10 e 11 distribuiti tramite siti controllati dai cybercriminali.

