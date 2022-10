Il Mutuo Green a interessi zero per il primo anno

13 October 2022 – 13:01

Con Banca Sella puoi avviare la richiesta di finanziamento per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica direttamente tramite app.

The post Il Mutuo Green a interessi zero per il primo anno appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico