Microsoft annuncia Surface Pro 9, Laptop 5 e Studio 2+

12 Ottobre 2022 – 19:45

Microsoft ha presentato i nuovi Surface Pro 9 (versione Intel e ARM), Surface Laptop 5 e Surface Studio 2+, già ordinabili sullo store italiano.

