Google Pixel 7: potente per definizione, sicuro by design

12 Ottobre 2022 – 19:46

Il lavoro operato da Google per garantire la privacy sugli smartphone Pixel 7 qualificano questi dispositivi come avanguardie di sicurezza.

