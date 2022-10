Offerte Esclusive Prime: Galaxy Z Flip4 e Fold4 (-199€)

11 October 2022 – 7:30

I nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, il Galaxy Z Flip4 e il Galaxy Z Fold4, in sconto fino a 199 euro per le Offerte Esclusive Prime.

The post Offerte Esclusive Prime: Galaxy Z Flip4 e Fold4 (-199€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico