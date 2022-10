iPad: in arrivo iPadOS 16.1 e nuovo hardware

11 October 2022 – 10:39

Mark Gurman ritiene che entro due settimane Apple rilascerà iPadOS 16.1 al pubblico e pure i nuovi iPad di decima generazione e Pro con M2.

Fonte: Punto Informatico