HUAWEI MateBook 16: il laptop in sconto di 520 euro

11 Ottobre 2022 – 19:45

Occasione imperdibile per chi cerca un nuovo laptop di fascia alta: sconto da ben 520 euro sul potente modello HUAWEI MateBook 16.

The post HUAWEI MateBook 16: il laptop in sconto di 520 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico