Google annuncia i Chromebook per il cloud gaming

11 October 2022 – 16:43

I nuovi Chromebook di Acer, ASUS e Lenovo permettono eseguire i giochi distribuiti attraverso i servizi di cloud gaming di NVIDIA, Microsoft e Amazon.

