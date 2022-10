Caffeine: piattaforma PaaS per colpire Microsoft 365

11 Ottobre 2022 – 16:45

Caffeine è una piattaforma che permette di automatizzare le operazioni necessarie per effettuare attacchi di phishing contro utenti Microsoft 365.

The post Caffeine: piattaforma PaaS per colpire Microsoft 365 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico