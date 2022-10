Apple rilascia iOS 16.0.3, risolti tantissimi bug

11 October 2022 – 13:38

Apple ha reso disponibile per il download iOS 16.0.3 per andare a correggere svariati bug che affliggevano il funzionamento di iPhone.

