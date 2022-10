Windows 11 22H2 rallenta la copia locale dei file

10 October 2022 – 10:29

Il problema di Windows 11 2022 Update relativo al calo di prestazioni con i grandi file è presente anche durante la copia su disco locale.

