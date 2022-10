TIM porta la fibra ottica a 10 Gbps in 33 città

10 Ottobre 2022 – 19:46

TIM WiFi Power All Inclusive è la nuova offerta FTTH XGS-PON con velocità fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload disponibile in 33 città.

