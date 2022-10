Tieni al sicuro i tuoi dati sul disco con Sophos

10 October 2022 – 16:17

Per crittografia del disco si intende la conversione dei dati da un formato leggibile in uno codificato. Sophos offre una soluzione nuova per farlo.

The post Tieni al sicuro i tuoi dati sul disco con Sophos appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico