Startup, 10 anni in Italia

10 Ottobre 2022 – 9:20

Nel 2012 la legge che ha aperto le porte all’innovazione in Italia. Corrado Passera e Paolo Barberis ricordano quei giorni. La nuova sfida è far crescere il venture capital. Per Wired il Vem ha selezionato la top ten delle startup con il maggior fundraising in Italia

Fonte: Wired