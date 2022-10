Samsung permette di usare Tizen su altre smart TV

10 October 2022 – 18:57

Per la prima volta arriveranno sul mercato (anche in Italia) TV non prodotte da Samsung con sistema operativo Tizen, grazie al programma di licenza.

