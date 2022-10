Risparmio energetico: Iliad spegne le frequenze di notte

10 Ottobre 2022 – 13:45

Iliad ha annunciato un piano di risparmio energetico che prevede lo spegnimento di alcune frequenze mobile durante le ore notturne in Francia.

The post Risparmio energetico: Iliad spegne le frequenze di notte appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico