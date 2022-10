iPhone 14 avvia le chiamate d’emergenza sulle montagne russe

10 October 2022 – 13:14

Il rilevamento degli incidenti automobilistici di iPhone 14 non riconosce il contesto, avvia chiamate d’emergenza anche sulle montagne russe.

