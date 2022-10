Apple: USB-C su iPhone, iPad e AirPods entro il 2024

10 October 2022 – 10:43

Mark Gurman ritiene che entro il 2024 Apple implementerà il connettore USB-C sull’iPhone 15, sul modello base di iPad e su tutti gli AirPods.

