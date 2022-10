PayPal può multarti fino a 2500$ se commetti questa infrazione?

9 Ottobre 2022 – 13:45

PayPal vuole combattere la disinformazione con una nuova pesante regola che entrerà in vigore dal 3 novembre 2022. Ma è polemica.

Fonte: Punto Informatico