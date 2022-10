Scambio dati UE-USA: Biden firma l’ordine esecutivo

8 Ottobre 2022 – 19:46

Biden ha firmato l’ordine esecutivo che implementa il Data Privacy Framework (scambio dati UE-USA), ma l’avvocato Schrems preannuncia battaglia.

The post Scambio dati UE-USA: Biden firma l’ordine esecutivo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico