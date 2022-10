DAZN Standard: solo 20,99 euro per 4 mesi

8 Ottobre 2022 – 13:45

Nuova offerta di DAZN: i vecchi abbonati possono sottoscrivere il piano Standard, pagando solo 20,99 euro per i primi quattro mesi (sconto 30%).

The post DAZN Standard: solo 20,99 euro per 4 mesi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico