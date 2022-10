Xiaomi Smart Band 7 Pro è già in sconto: -20 euro

7 October 2022 – 10:31

È già possibile acquistare il nuovo Xiaomi Smart Band 7 Pro: lo trovi in sconto sullo store ufficiale ed è in arrivo su Amazon entro oggi.

Fonte: Punto Informatico