Windows 11: si può spostare il pulsante di ricerca sulla taskbar

7 October 2022 – 13:32

Con la build 25217 di Windows 11 per gli Insider iscritti al canale Dev Microsoft consente di riposizionare il pulsante Cerca sulla taskbar.

