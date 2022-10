Microsoft-Activision: inizia l’esame dell’antitrust UE

7 Ottobre 2022 – 19:45

La Commissione europea deciderà a novembre se approvare l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft o avviare un’indagine approfondita.

The post Microsoft-Activision: inizia l’esame dell’antitrust UE appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico