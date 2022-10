iPhone 14 Pro Max: produrlo costa più del vecchio modello

7 October 2022 – 12:57

Per produrre il nuovo iPhone 14 Pro Max Apple spende il 20% in più rispetto a quanto faceva per il precedente modello del suo smartphone.

