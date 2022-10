Fascicolo Sanitario Elettronico: 610 milioni alle Regioni

7 Ottobre 2022 – 13:45

Il governo ha stanziato 610 milioni di euro per il Fascicolo Sanitario Elettronico (miglioramento delle infrastrutture e delle competenze digitali).

