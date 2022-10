Elon Musk vs Twitter: processo sospeso fino al 28

7 October 2022 – 10:33

Il processo è stato sospeso fino al 28 ottobre per consentire a Musk di completare l’acquisizione di Twitter alle condizioni originarie (44 miliardi).

Fonte: Punto Informatico