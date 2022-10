Baldoni al Wired Next Fest Milano 2022: “La transizione digitale è stata molto veloce, mancano le competenze”

7 October 2022 – 15:09

Il direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, ospite al Wired Next Fest a Milano ha parlato della necessità di aumentare le competenze per far fronte alle minacce della cybercriminalità

Fonte: Wired