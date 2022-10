VPN gratis con i nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

6 Ottobre 2022 – 19:45

Acquistando i nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro è possibile utilizzare la VPN gratuita che finora era disponibile solo nel piano Premium di Google One.

The post VPN gratis con i nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico