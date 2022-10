RatMilad è il nuovo malware Android che ti ascolta

5 Ottobre 2022 – 16:45

Si chiama RatMilad il nuovo malware Android individuato dai ricercatori: ruba i file, li cancella e attiva il microfono del dispositivo.

