Nuove IPO in arrivo per il gruppo Wolkswagen?

5 October 2022 – 16:43

Freedom24 è un broker regolamentato che ti permette acquistare le azioni al prezzo IPO e rimanere sempre informato sulle prossime opportunitità.

The post Nuove IPO in arrivo per il gruppo Wolkswagen? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico