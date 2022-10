Account condivisi Netflix: l’IA fermerà il password sharing

5 October 2022 – 12:48

La soluzione Primetime Account IQ proposta da Adobe potrebbe aiutare Netflix a riconoscere e monetizzare gli account condivisi dagli utenti.

