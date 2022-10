7 VPN gratuite che potrebbero essere molto pericolose

5 October 2022 – 15:48

Le VPN dovrebbero essere le app più sicure al mondo, proteggendo le attività degli utenti da occhi indiscreti. Nonostante ciò, tra le tantissime app gratuite proposte su Google Play Store, esistono VPN per ambiente Android che richiedono autorizzazioni che vanno oltre le loro mansioni. Ciò non vuol dire per forza che siano software malevoli ma […]

