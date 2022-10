Smartphone pieghevoli: vendite quadruplicate entro il 2026

4 October 2022 – 13:40

IDC prevede la spedizione di 41,5 milioni di smartphone pieghevoli nel 2026, ma non si tratterà ancora di un dispositivo mainstream.

The post Smartphone pieghevoli: vendite quadruplicate entro il 2026 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico