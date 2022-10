Modalità incognito del browser: è davvero privata?

4 October 2022 – 22:07

Spesso utilizziamo la modalità di navigazione in incognito del browser con la convinzione che la privacy sia preservata: ma è davvero così?

The post Modalità incognito del browser: è davvero privata? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico