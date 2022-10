iOS 16.0.3 sta per arrivare con importanti bugfix

4 October 2022 – 13:15

Apple potrebbe rilasciare a breve iOS 16.0.3 prima di iOS 16.1, in modo tale da correggere i numerosi bug che affliggono il sistema operativo.

