Google annuncia nuovi Nest Doorbell e Wifi Pro

4 Ottobre 2022 – 19:45

Google ha annunciato il campanello Nest Doorbell con cavo (seconda generazione) e il router Nest Wifi Pro con supporto tri-band (2,4, 5 e 6 GHz).

