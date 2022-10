Glovo ha licenziato un rider morto in un incidente

4 Ottobre 2022 – 18:20

Sebastian Galassi è deceduto mentre effettuava una consegna per la multinazionale spagnola del delivery. Il giorno dopo sul suo cellulare è arrivato un messaggio di licenziamento per condotta inappropriata. Per l’azienda si tratta di un errore

Fonte: Wired