Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di ottobre

4 Ottobre 2022 – 16:45

C’è anche Fallout 76 tra i giochi che Amazon regala agli abbonati Prime in questo mese di ottobre, attraverso il servizio Prime Gaming.

