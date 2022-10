13 milioni di nuovi domini pericolosi in un mese

4 Ottobre 2022 – 16:46

Ogni mese, spuntano online circa 13 milioni di nuovi domini pericolosi: è questo il risultato del nuovo report pubblicato da Akamai.

